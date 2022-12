Crémines (BE): Un tigre décédé juste avant Noël au Sikypark

Crémines (BE) : Un tigre est décédé juste avant Noël au Sikypark

«Nous sommes au regret de vous annoncer que notre magnifique et adorable tigre du Bengale, Noah, est décédé hier. Nous pensons qu'il a succombé à un arrêt cardiaque, mais les investigations sur les causes exactes du décès sont encore en cours», indiquait samedi le Sikypark, à Crémines. En raison des fêtes de fin d'année, les résultats de l’autopsie ne seront pas connus avant plusieurs jours.

Le tigre, âgé de 17 ans, était arrivé au Sikypark en provenance du parc des fauves de Subingen (SO). Félin pouvant être considéré comme un senior, il était «proche de l'homme et très apprécié par tous les collaborateurs et les visiteurs. Il manquera cruellement à tous. Nous sommes très affectés et tristes, mais aussi reconnaissants pour les moments agréables et instructifs que nous avons pu passer avec Noah», poursuit le parc de sauvetage animalier.