Art XXL : Un tigre illumine la face nord de l’Eiger

Une projection lumineuse grande comme 1000 terrains de foot a été réalisée par l’artiste suisse Gerry Hofstetter. Sa manière de célébrer l’année du Tigre et d’encourager les athlètes au JO de Pékin.

Non, les habitants de la station de Grindelwald, dans l’Oberland bernois n’ont pas la berlue: de nuit, ils ont la chance de pouvoir admirer un tigre géant sur la mythique face nord de l’Eiger. Il s’agit en fait d’une projection lumineuse de l’artiste suisse Gerry Hofstetter. Sa manière à lui de fêter le Nouvel-An chinois. En effet, depuis ce 1er février, la Chine entre dans l’année du Tigre.

«La Suisse célèbre l'année du Tigre avec la plus grande œuvre d'art du monde» a-t-il écrit sur Facebook ce lundi. Avec cette projection, il souhaite aussi motiver les athlètes suisses qui participeront aux prochains Jeux olympiques d'hiver à Pékin. L’oeuvre lumineuse mesure 5,3 km de long et plus de 2 km de haut, soit l’équivalent de 1000 terrains de football, selon un communiqué publié lundi.