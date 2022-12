Marketing : Un «Tinder» pour micro-influenceurs a le vent en poupe à Zurich

Considérés comme plus authentiques, les internautes moins connus sont courtisés par les entreprises pour faire leur pub sur les réseaux sociaux.

Les personnes intéressées et les entreprises peuvent «matcher» sur une plateforme avant de se mettre d’accord sur un placement de produit. 20min/Marco Zangger

Plus besoin d’être suivi par des centaines de milliers de personnes pour être influenceur et taper dans l’œil des grandes entreprises en vue de leurs campagnes de marketing. En effet, ces dernières se tournent de plus en plus vers des personnes moins suivies ou plus modestes pour placer leurs produits sur les réseaux sociaux.

Refluenced, une agence zurichoise, s’est donné pour tâche de mettre en relation les entreprises qui s’y intéressent avec ces «micro-influenceurs», dont les comptes sont suivis par à peine plus de 1000 personnes, parfois même moins. Selon cette agence, les micro-influenceurs ont certes une portée bien moins large que les pros, mais ils sont plus authentiques, ce qui les rend plus crédibles permet de faire augmenter les ventes.

Un Tinder de la micro-influence

La marque de vêtements suisse Nikin, ou encore Ovomaltine et Bang & Olufsen font partie des clients de la société zurichoise. Une plateforme a été lancée: celles et ceux qui s’intéressent à tenter le coup du micro-influenceur se connectent et peuvent, à la mode Tinder, choisir avec quelles entreprises matcher, et vice versa.

Les micro-influenceurs ne sont généralement pas rémunérés de façon directe, mais reçoivent les produits gratuitement. L’agence Refluenced n’existe que depuis février de cette année mais, au bilan de fin d’année, elle a de quoi se réjouir: elle a déjà pu créer plus de 150 campagnes et répertorie 1300 micro-influenceurs dans sa base de données.

En revanche l’expert en médias sociaux Mike Schwede ne croit pas que cette nouvelle tendance soit une porte d’entrée vers le monde des influenceurs. «Si l’on veut devenir un gros influenceur, il faut renoncer à cela», dit-il. Pour que l’activité de micro-influenceur fonctionne, il faut bien réfléchir aux produits pour lesquels on s’engage et aimer de façon crédible les présenter à sa communauté, et non avoir en tête des ambitions financières ultérieures plus importantes.