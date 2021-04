Basketball : Un tir au buzzer improbable pour Doncic

Les Sixers, portés par Joel Embiid, ont laborieusement remporté leur duel au sommet de la conférence Est, face à des Nets démunis, lors d’une soirée où Luka Doncic et Stephen Curry ont encore fait des miracles.

Philadelphie se fait peur

Alors qu’il pensait ne pas refouler le parquet du dernier quart-temps, Joel Embiid (39 points, 9 rebonds) est alors revenu jouer les pompiers de service. Un contre et deux lancers francs plus tard, il a assuré l’essentiel pour son équipe (123-117), qui avait aussi pu compter sur Tobias Harris (26 points). «On a fait une succession d’erreurs en défense, de pertes de balle aussi. On n’était pas aussi concentré que lors des trois premiers quart-temps et demi. Or il le faut, si on veut être compétitif pour le titre», a-t-il soutenu, plutôt mécontent.