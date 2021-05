Afghanistan : Un tir de mortier taliban atterrit sur un mariage

Un obus de mortier, tiré par les talibans destiné à un poste de contrôle de l’armée, a raté sa cible et atteint la foule regroupée pour un mariage, faisant six morts.

Un obus de mortier tiré par les talibans a atterri sur un mariage qui avait lieu samedi soir dans une province au nord de Kaboul, faisant six morts, y compris des femmes et des enfants, a affirmé dimanche le ministère afghan de la Défense. Le tir était destiné à un poste de contrôle de l’armée non loin de là, mais a raté sa cible et atteint la foule regroupée pour un mariage, dans la province de Kapisa, faisant six morts et quatre blessés, a-t-on précisé de même source. Les talibans de leur côté ont nié être à l’origine du bombardement, affirmant que le mortier avait été tiré par l’armée.