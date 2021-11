Valais : Un tir raté de l’armée ruine un biotope protégé

Une mauvaise manipulation lors de tirs d’artillerie de l’armée a mis le feu à une partie d’un haut marais au col du Simplon (VS). L’incendie qui a suivi a été maîtrisé avec des extincteurs dont la poudre pourrait avoir souillé le site.

«Lors d’un tir, en octobre dernier, le chef de pièce n’a pas vérifié si l’obus était chargé avant de déposer la charge dans la soute». En clair, son équipe a omis de placer un obus dans le canon… C’est donc la charge explosive en fusion censée propulser l’obus qui a été tiré par le char M109 de la batterie alpha de l’école d’artillerie et d’exploration 31. Elle est tombée sur la tourbière du Hopschusee, qui s’est embrasée immédiatement. «On a vu soudain des flammes et un gros dégagement de fumée», témoigne un militaire participant à la séance d’entraînement et qui a souhaité rester anonyme cité par «Le Nouvelliste» . «Une quinzaine de personnes ont accouru pour éteindre l’incendie. Ils ont vidé complètement huit extincteurs à poudre.»

Or, le recours à ces extincteurs pourrait bien avoir causé plus de dégradations que l’incendie lui-même dans un biotope aussi fragile, en raison du phosphate d’ammonium. «Ces milieux aqueux sont très fragiles et en danger dans notre pays», relève Eva-Maria Kläy, responsable de Pro Natura Haut-Valais. «Les tourbières mettent des dizaines, voire des milliers d’années à se former. Et il en reste peu de ce type.» Saisi de l’affaire, le canton du Valais ne compte pas en rester là car il semble que l’armée a mal réagi.