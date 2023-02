Italie : Un tiramisù végane lui est fatal

Milan, 26 janvier 2022. Anna Bellisario et son petit ami Tommaso se rendent dans un fast-food spécialisé dans les paninis véganes. La jeune femme, extrêmement vigilante en raison de son allergie au lactose, fréquente régulièrement ce lieu avec ses amis. Pour la première fois, elle se laisse tenter par un tiramisù végane, appelé «Tiramisun», rapporte TGCOM 24 . «Elle faisait toujours très attention. Elle a examiné l’étiquette et a encore demandé confirmation qu’il ne contenait aucune trace de lait», a expliqué son compagnon au procureur.

Après seulement deux cuillerées, Anna commence à se sentir mal. Elle essaie en vain de vomir son tiramisù, puis prend un antihistaminique à base de cortisone et un médicament contre l’asthme. Il est malheureusement trop tard pour éviter un choc anaphylactique. Anna passera dix jours dans le coma avant de s’éteindre. Le produit en question a été retiré de l’établissement et une enquête ouverte pour homicide involontaire, fraude dans l’exercice du commerce et vente de denrées alimentaires non authentiques.