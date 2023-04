Etats-Unis: Un tireur a fait cinq morts et six blessés dans le centre de Louisville

Getty Images via AFP

Juste après la fusillade, qui a fait au moins cinq morts et six blessés, East Main Street a été bouclée.

Un tireur a ouvert le feu lundi matin à Louisville, principale ville du Kentucky, et a fait «plusieurs victimes» avant d’être «neutralisé», ont annoncé les autorités de cet État du centre-est des États-Unis. Le suspect, désigné plus tôt comme un «assaillant en action» à l’origine de «plusieurs victimes», a finalement été «neutralisé», a tweeté la police.

Selon la chaîne de télévision Wave, affiliée à NBC, la police a «confirmé que cinq personnes sont décédées et six blessées, dont un policier, avant d’être transportées à l’hôpital universitaire. La presse locale a fait état d’une présence policière massive dans le secteur. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a annoncé sur rendre immédiatement sur place, et le maire de la ville, Craig Greenberg, a appelé les habitants à éviter la zone.