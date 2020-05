États-Unis

Tirs sur une base militaire: enquête antiterroriste

Un marin a été blessé jeudi matin après des tirs sur une base navale du Texas. La police a ouvert une enquête antiterroriste.

Centre de formation de pilotes

«La fusillade s’est produite à environ 6 h 15 du matin. Un marin a été blessé», a également annoncé l’antenne du FBI à Houston sur son compte Twitter, ajoutant que la personne était «en bonne santé» et qu’elle «devrait être libre de quitter (l’hôpital) plus tard dans la journée». La porte-parole de la base Françoise Kieschnick avait confirmé plus tôt dans la journée que le tireur avait échangé des coups de feu avec les forces de sécurité.