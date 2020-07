États-Unis

Un titre de «Vogue» irrite Gigi Hadid

Le top n’a pas apprécié que le magazine écrive qu’elle dissimulait sa grossesse et l’a fait savoir sur Twitter.

Agacée, la jeune femme de 25 ans a répondu au magazine sur Twitter. «Dissimuler…? J’ai dit que dans des habits amples, de face et de profil c’était différent, pas que c’était intentionnel ou que j’essayais de cacher quelque chose. Je serai heureuse de partager un aperçu quand je me sentirai prête, merci», a-t-elle écrit. Elle a ensuite ajouté que pour le moment, elle était fière de vivre et de partager ce moment avec ses proches et les gens qu’elle aime.