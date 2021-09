Jeux vidéo : Un titre exceptionnel et pétri d'humour à ne pas «looper»

La dernière production des créateurs de la franchise «Dishonored» retourne le cerveau. Et on adore le concept.

Déboussolé au départ, le héros va gentiment apprivoiser les quatre zones de la carte, tout en verticalité et peuplées par des habitants bigarrés et belliqueux, et suivre un véritable jeu de pistes. Sans oublier que le temps est également découpé en quatre moments-clés: le matin, le midi, l’après-midi et le soir avec des incidences sur les décors. Le but consiste donc à amasser assez de ressources pour sauvegarder un meilleur équipement pour la prochaine boucle et devenir un tueur insaisissable. Avec dans l’arsenal des fusils plutôt classiques mais superbement modélisés. Quant aux capacités supplémentaires, sans aller dans les détails, elles permettent de se mouvoir tel un fantôme, un peu comme dans «Dishonored».