Un Tohu-Bohu revisité paré à accueillir ses festivaliers

Des artistes suisses ou étrangers de talent vont se succéder sur le terrain presque tout neuf du Tohu-Bohu . L’open air de Veyras (VS) a en effet revu en profondeur son site. Premier changement de taille, sa capacité d’accueil a été abaissée à 2300 personnes par soir contre 3300 jusqu’en 2019. Ensuite, les organisateurs ont décidé de ne pas remonter leur espace «village» sur les courts de tennis adjacents et de reconstruire leur «terrasse», qui sert de zone de détente entre les concerts de la grande scène. Finalement, une deuxième scène, consacrée aux artistes valaisans, a été ajoutée.

«Ces changements sont un mélange de notre dernière édition avant le Covid en 2019 et de l’édition réduite de 2021. S’il n’y a peut-être qu’un point positif à retenir de la pandémie, c’est qu’il nous a permis de réfléchir sur ce qu’on avait fait de bien et de moins bien jusqu’ici», résume Lionel Martin, organisateur, qui précise qu’un effort particulier a été fait pour la déco et la mise en lumière du terrain. Le Valaisan rappelle qu’une autre grande nouveauté aura lieu lors de la soirée d’ouverture, jeudi 1er septembre 2022: le pianiste classique Sofiane Pamart donnera son concert face à 800 personnes assises. «Le festival va carrément s’arrêter le temps de sa prestation. Les stands de nourriture et de boissons seront fermés. C’est un défi complètement inhabituel pour nous», estime-t-il. Conséquence de tous ces changements, le budget a évolué à la baisse. «On est à environ 560’000 francs contre 850’000 francs en 2019. Ça s’explique par l’abaissement de la jauge qui a conduit à une réduction de la voilure au niveau de la programmation. Bon, on a dû bien négocier pour être capable de s’offrir les artistes qu’on a cette année», sourit Lionel Martin.