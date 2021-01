Vu du ciel on comprend mieux l’étendue des dégâts

Le toit d’une grande à Oberbüren s’est effondrée vendredi matin probablement à cause du poids de la neige. Immédiatement la zone a été sécurisée et durant l’après-midi la bâtisse a été démolie. Cet incident a mobilisé de nombreux acteurs de la police cantonale de la municipalité et des pompiers. Les dégâts se chiffrent en dizaines de milliers de francs. Par chance, personne a été blessé lors de cet effondrement.