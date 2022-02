Hockey sur glace - Un ton en dessous, la Suisse perd contre les Tchèques

Comme au premier match contre les Russes (défaite 1-0 avec un autogoal d’Enzo Corvi), l'équipe de Suisse a encore encaissé un but contre son camp. Cette fois-ci, un tir de Jiri Smejkal a frappé le patin du défenseur Yannick Weber avant de filer au fond des filets défendus par Leonardo Genoni (5e, 1-0).

Trop souvent dominés

Convaincants contre le ROC (Russie) mercredi, les Suisses n’ont pas dégagé la même aisance contre une équipe tchèque difficile à manier et supérieure en termes d’impact physique. Dans le camp helvétique, rares ont été les attaquants capables de créer du danger en phase offensive. La ligne de Gaëtan Haas - avec Sven Andrighetto et Denis Hollenstein - a encore été la plus en vue vendredi.