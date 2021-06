Nouvelle collaboration : Un top soleurois bosse pour Victoria’s Secret

Ronja Furrer a été engagée par la célèbre marque de sous-vêtements, qui vient de décider de miser sur des ambassadrices engagées pour se remettre sur les rails.

L’annonce non officielle de cette collaboration tombe alors que la marque américaine vient à peine de présenter son nouveau visage et ses nouvelles égéries. Par ces profils dits «atypiques, plus ouverts à la société actuelle», Victoria’s Secret espère tourner la page de ces dernières années ternies par diverses accusations de harcèlement et de transphobie.