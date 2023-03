Grisons : Un torrent de purin s’est écoulé d’une exploitation agricole

Dimanche après-midi à Schmitten (GR), une pollution au purin a été constatée. Le lisier est sorti de la fosse à purin d’une ferme, a traversé des champs et s’est retrouvé dans un cours d’eau. La fuite n’a pas tout de suite été découverte. Des pompiers d’Albula et des représentants du service de la nature et de l’environnement se sont rendus sur place. Dans un premier temps, le débit de la rivière où le lisier s’est écoulé a été augmenté en ouvrant des vannes d’une installation hydroélectrique afin de diluer le purin. Pour l’heure, les dommages aux poissons sont en cours d’évaluation ainsi que la clarification des causes de la pollution a indiqué lundi la police cantonale grisonne.