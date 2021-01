En cause, environ soixante cas positifs au coronavirus annoncés en l’espace d’une semaine dans la station. Selon un porte-parole de la direction de la Santé bernoise cité par le «Tages-Anzeiger», un touriste britannique serait à lui seul à l’origine de presque la moitié des contaminations enregistrées dans la station bernoise. Et, selon le responsable, le vacancier ne savait peut-être pas qu’il était porteur du virus et n’a peut-être pas eu immédiatement connaissance des mesures de quarantaine imposées depuis fin décembre aux personnes arrivant de Grande-Bretagne.