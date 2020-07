Espagne

Un touriste chute du 7e étage de son hôtel: deux morts

Un Espagnol qui buvait des verres avec des amis a été tué par un Britannique qui lui est tombé dessus, dans la nuit de vendredi à samedi à Marbella.

Bien connu et apprécié à Marbella, Antonio (ci-dessous) y gérait un centre de fitness. Il avait deux enfants et une femme, qui se trouvait à côté de lui au moment du drame et qui s’en est sortie de justesse. «Je ne peux imaginer la douleur et le choc qu’elle subit en ce moment», a confié un proche du couple à la presse locale. Une enquête est ouverte et l’établissement s’est refusé à tout commentaire.