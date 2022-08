Cuba : Un touriste italien meurt de la variole du singe

L’Italien, âgé de 50 ans, était arrivé à Cuba le 15 août et a été hospitalisé trois jours plus tard, ajoute le Ministère. «Le rapport de l’autopsie effectuée à l’Institut de médecine légale conclut à une mort provoquée par une septicémie due à une bronchopneumonie au germe non déterminé et des dommages à de multiples organes», précise-t-il.