Afrique du Sud

Un touriste, porteur du virus, inculpé de meurtre

Un Alsacien de 25 ans est accusé de ne pas avoir respecté sa quarantaine: il est parti en vacances en mars avec des potes.

C'est alors qu'il visitait le parc national Kruger que le jeune homme a été pris de légers symptômes et testé positif au Covid-19.

Ce jeune homme de 25 ans, originaire d'Alsace (F) et qui souhaite garder l'anonymat, s'était envolé avec cinq amis pour l'Afrique du Sud, le 14 mars, quelques jours avant l'annonce du confinement en France.

Au parc national Kruger, prisé par les touristes pour sa faune et ses safaris photos, il avait été pris de maux de tête et d'une légère fièvre, qui l'avaient conduit à consulter un médecin, craignant le paludisme, a-t-il raconté. Mais le praticien avait écarté ce risque. En revanche, il lui avait fait passer un test pour détecter le Covid-19.

Mais, selon le jeune homme, on ne lui a pas demandé de rester au parc Kruger dans l'attente des résultats. «Nous voulions aller au Swaziland, il nous a conseillé d'aller à Sainte-Lucie (ndlr: au nord-est de l'Afrique du Sud,) parce que les frontières étaient fermées», assure-t-il. Quelques jours plus tard, les amis ont été interceptés à Sainte-Lucie et envoyés en quarantaine dans différents hôpitaux. Tous ont été testés positifs à la maladie du Covid-19, même si un seul d'entre eux a présenté de légers symptômes. C'est à ce moment que le jeune homme a reçu un appel de la police pour l'informer qu'il est «en état d'arrestation pour tentative de meurtre, après la propagation du Covid-19 en Afrique du Sud», raconte-t-il.