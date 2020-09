Jamie Moylan, sa femme Mia et leur fille Amaya passaient des vacances de rêve à Alanya (130 km à l’est d’Antalya), jusqu’à ce qu’un improbable accident ne vienne tout chambouler. Depuis vendredi soir, le Britannique de 26 ans se trouve dans un état grave et sa famille cherche désespérément à le faire rapatrier chez lui, en Angleterre. «Il veut juste rentrer à la maison et j’ai besoin de lui ici», confie son épouse au «Liverpool Echo».

Le drame remonte à vendredi soir. La petite famille vient de prendre son dernier repas à l’hôtel et Mia met la petite Amaya au lit. Pendant ce temps, Jamie sort sur son balcon pour discuter encore un moment avec de nouveaux amis rencontrés sur place. Ne se doutant de rien, son épouse âgée de 24 ans va se coucher. Elle est tirée du lit vers 1h du matin par le manager de l’hôtel, qui lui demande le passeport de son mari et lui annonce qu’il a eu un accident.

«Je les ai suppliés de ne pas l’amputer»

«Apparemment, il discutait avec nos amis depuis le balcon mais il n’avait pas d’endroit où s’asseoir. Alors il s’est posé sur la barrière et a voulu passer une jambe de l’autre côté pour se stabiliser. Mais il a perdu l’équilibre et il est tombé», raconte Mia. En vacances au même endroit, la sœur de Jamie se rue à l’hôpital, rejointe quelques heures plus tard par Mia. Là, les médecins lui apprennent qu’il va falloir amputer un le pied droit de Jamie. «Je les ai suppliés de ne pas le faire, et ils l’ont emmené d’urgence au bloc opératoire pour voir ce qu’ils pouvaient faire», témoigne la Britannique.