Un touriste tué dans un choc entre deux bus en Équateur

Équateur : Un touriste tué et vingt blessés dans un choc entre deux autobus

Le véhicule le plus gravement endommagé est le bus transportant les touristes néerlandais: parmi eux, un est décédé et 19 sont à l’hôpital.

Un ressortissant néerlandais de 74 ans est mort et plusieurs autres ont été blessés, dimanche, lors d’une collision entre deux autobus dans le sud-est de l’Équateur, ont rapporté, lundi, les services de secours. Au total, vingt personnes, dont 19 ressortissants néerlandais âgés de 41 à 75 ans et un Équatorien de 55 ans, ont été transportées à l’hôpital, selon les secours.

Deux blessés se trouvent dans un état critique, a indiqué à la presse Fabian Chango, directeur de l’hôpital de la ville de Tena. Selon Hugo Amores, un officier de police, l’accident s’est produit sur la route entre Tena et Baeza, dans la province de Napo, et le véhicule le plus gravement endommagé est le bus transportant les touristes néerlandais.