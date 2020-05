Un tournoi de foot sauvage réunit 300 personnes à Genève

Rédiger un nouveau commentaire

Je pense que dans cette situation, il ne faudrait plus faire de la prévention mais distribuer des amendes d'ordre (qui ne sont pas assez élevées).

SML1964 24.05.2020 à 11:35

Il y a pas plus sourd que quelq’un qui ne veut pas comprendre. De plus le mot RESPECT n’est plus enseigné dans les écoles ou a la maison depuis trop longtemps .