il y a 46min

Un tournoi ouvert à tous pour percer dans l’e-sport

La PostFinance Gaming Cup va débuter cet été avec pour but de sélectionner les meilleurs joueurs sur «League of Legends», «Brawl Stars» et «NHL 20»! De nombreux prix sont en jeu.

L’objectif de la PostFinance Gaming Cup est ambitieux: servir de tremplin pour les jeunes gamers suisses et les accompagner dans leurs rêves de devenir des joueurs pros. Pour cela, trois compétitions débuteront cet été sur «League of Legends» (PC), «Brawl Stars» (mobile) et «NHL 20» (PS4) avec une phase de qualifications. Les vainqueurs des finales seront invités à un boot camp organisé par mYinsanity, la principale structure e-sport de Suisse, afin d’apprendre des pros sur des domaines aussi variés que l’entraînement psychologique, la manière d’aborder stratégiquement une compétition ou la nutrition.

Des bons d’achat chez microspot.ch d’une valeur totale de 3000 francs seront également à gagner, de même que des prix de Caturix (sacs à dos, accessoires de gaming) d’une valeur totale de 2100 francs. Des bons valables sur Twint seront aussi en jeu.

Comment s’inscrire?

Les inscriptions se passent sur https://myinsanity.ch/PostFinanceGamingCup/.

Il faut résider en Suisse et être âgé d’au moins 12 ans.

Les dates des qualifications sont les suivantes :

«Brawl Stars»: le samedi 29 août et le dimanche 13 septembre (par équipes de trois)

«NHL 20»: les samedis 12 et 26 septembre (par équipes de deux)

«League of Legends»: les samedis 5 et 19 septembre (par équipes de cinq)

Les finales auront toutes lieu le dimanche 4 octobre lors de la HeroFest, à BernExpo, l’événement phare de l’e-sport en Suisse, qui se déroulera cette année autant sur place qu’en ligne.