Basketball : Un Trae Young historique a porté les Hawks en vain

Les 56 points de la star d’Atlanta, ajoutés aux 22 du Genevois Clint Capela, n’ont pas suffi à faire décoller la franchise de Géorgie. Nouvelle défaite lundi, 136-131 face à Portland.

Portland et Anfernee Simmons, auteur d’un 9/16 à longue distance (43 pts), ont eu le dernier mot sur Atlanta (136-131) lundi, malgré une exceptionnelle performance de Trae Young (56 pts, 14 passes, un record combiné pour la NBA). Les Hawks de Clint Capela ne décollent décidément pas, toujours 12e à l’Est. Le Genevois a inscrit 22 points et capté 11 rebonds.

Les Grizzlies sont une des équipes surprises de la saison. Leur 4e place à l’Ouest, confortée par cette cinquième victoire d’affilée (118-104), récompense un effectif, le deuxième plus jeune de la Ligue, qui défend bien, excelle en contre-attaque et possède en Morant un pur-sang. Ce dernier a étincelé (36 pts, 8 passes), au nez et à la barbe de Kevin Durant (26 pts à 8/24) et James Harden (19 pts, 8 passes) en dedans. Il a été impeccablement secondé par Desmond Bane (29 pts). En témoigne ce troisième revers de rang, les Nets traversent une passe délicate. Autant dire que le retour de Kyrie Irving, prévu mercredi à Indiana, est attendu.