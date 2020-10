La police genevoise et le service cantonal des affaires vétérinaires ont mis la main sur deux trafiquants présumés d’animaux de compagnie. Les deux hommes ont été interpellés le 5 octobre en flagrant délit après des mois d’enquête, a indiqué ce jeudi le Canton via un communiqué. Dans leur voiture se trouvaient deux chats non identifiés accompagnés de carnets de vaccination roumains. Les autorités affirment que les prévenus ont écoulé illégalement au moins vingt-quatre chiots et cinq chatons en Suisse. Les animaux étaient revendus plusieurs milliers de francs sur internet.