Jura : Un trafic de stups et médocs démantelé dans les Franches-Montagnes

Dans le cadre d’une instruction pour la vente de produits stupéfiants et de médicaments sur le darknet, un jeune homme de la région a été placé en détention.

La marchandise était commandée sur le darknet, conditionnée dans le Jura et revendue via le darknet. Image d’illustration.

Le ministère public jurassien mène, depuis plusieurs mois, une enquête sur un trafic de médicaments et de stupéfiants via le darknet. Dans le courant du mois de mai, plusieurs centaines de boîtes de médicaments, ainsi que 5 kg de cannabis, 500 grammes d’amphétamines, 150 grammes de MDMA, 600 pilules d’ecstasy et 30 grammes de cocaïne, ont été saisis dans un appartement familial dans les Franches-Montagnes.