France : Un trafic international d’ivoire et de cornes de rhinocéros jugé à Rennes

Le procès débute lundi. Seuls trois des neuf prévenus se sont présentés devant le Tribunal correctionnel de Rennes. Deux sont en fuite et les autres sont représentés par des avocats.

Le procès d’un réseau international de trafic d’ivoire et de cornes de rhinocéros s’est ouvert lundi matin à Rennes (ouest), avec neuf prévenus vietnamiens, britanniques et chinois, dont des membres des «Rathkeale Rovers», un groupe criminel issu de la communauté irlandaise des gens du voyage.

Pour l’association Robin des Bois, qui s’est portée partie civile, c’est «l’internationale des fossoyeurs d’éléphants et de rhinocéros» qui est jugée jusqu’à mercredi.

Seuls trois des neuf prévenus, âgés de 29 à 58 ans, se sont présentés lundi matin devant le devant le Tribunal correctionnel de Rennes. Deux sont en fuite et les autres sont représentés par leurs avocats.

Une affaire commencée en 2015

L’affaire débute par un simple contrôle douanier dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015 sur la nationale 10, à Dangé-Saint-Romain (centre ouest). À bord de la BMW, les douaniers découvrent quatre défenses d’éléphant d’Afrique de 42,6 kg et 32’800 euros (35’621 francs) en espèces.

À partir des premières arrestations de 2015, les douaniers français vont mettre au jour deux réseaux de trafic international d’ivoire brut et de corne de rhinocéros vers le Vietnam et la Chine, tous deux en relation avec les «Rathkeale Rovers».

Salles de vente en France

Durant leurs investigations, les douaniers ont découvert plusieurs ateliers de transformation de cornes et de défenses, un fait totalement inédit sur le territoire français, d’après un expert. Les cornes de rhinocéros étaient transformées en poudre, copeaux, billes ou pointes pour être exportées et vendues plus facilement en Chine.