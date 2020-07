Suisse

Un trafic touristique plus calme que d’habitude

Le flux des vacanciers est en diminution en Suisse par rapport à l’an dernier mais les secteurs aérien et ferroviaire constatent une augmentation du nombre de voyageurs depuis le début du mois de juillet.

Les vacanciers sur le chemin du retour ont formé une file d’environ 3 kilomètres samedi vers midi, entre Quinto et Airolo (TI). Leur temps d’attente était d’environ une demi-heure, selon les estimations du TCS. Or la colonne s’est rapidement résorbée sur les deux versants, à partir de 16h00.

25’000 passagers au lieu de 110’000

L’Espagne, la Grèce, le Portugal, l’Italie et l’Allemagne sont les destinations les plus prisées du moment. Les villes d’Europe restent les plus courues, en particulier: Vienne, Berlin, Belgrade, Londres, Palma, Francfort, Hambourg, Porto, Pristina et Lisbonne, énumère Raffaela Stelzer. L’aéroport de Zurich escompte 3398 départs et atterrissages en juillet 2020, ce qui représente à peine 30% du volume de l’an passé.