Justice : Un trafiquant d’armes schaffhousois s’en tire à bon compte

Un quinquagénaire qui avait travaillé dans une armurerie genevoise a exporté et vendu pour près de 700’000 francs d’armes à l’Arabie saoudite. Il écope d’une amende et de deux ans de prison avec sursis.

Dans son arrêt rendu selon une procédure simplifiée, le Tribunal pénal fédéral a suivi les demandes du Parquet fédéral. Dans la procédure abrégée, l’accusé et le procureur s’accordent sur les faits reprochés et la peine. L'accord doit ensuite être examiné par un tribunal.

Entre 2014 et 2018, l’accusé aurait vendu 476 pistolets, revolvers, fusils de chasse et d’assaut et accessoires d’une valeur d’environ 670’000 francs à des membres de la famille régnante saoudienne et notamment à l’un de leurs princes, sans licence d’exportation.