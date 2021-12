La Chaux-de-Fonds : Un trafiquant écope d’une sanction exemplaire

Auteur d’un important trafic de drogue, un Neuchâtelois de 26 ans écope d’une peine conséquente. Celle-ci est suspendue à un suivi thérapeutique.

Le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds, a condamné à cinq ans et demi, un individu de 26 ans. Il a été reconnu coupable d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Sa peine a été suspendu e à un traitement institutionnel, précise «Arcinfo» . À la moindre infraction commise au terme de s on suivi thérapeutique, il devra purger sa peine.

Le prévenu a acquis plus de 8 kilos de cocaïne, 4,5 kilos de C rystal ainsi que de l ’ ecstasy et autres amphétamines. Entre les acquisitions et les reventes de drogue, le m inistère public a évalué le chiffre d’affaires à 819 000 francs et le bénéfice à 256 000 francs. Le Neuchâtelois a également écopé de 30 jours-amendes à 30 francs pour blanchiment d’argent.