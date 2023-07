CFF: Un train à nouveau bloqué en gare avec trop de passagers

Samedi, un train à destination de Zurich n’a pas pu partir de la gare de Berne parce qu’il y avait trop de passagers. La «SonntagsZeitung» cite un témoin oculaire et fait état de «scènes chaotiques». Il y aurait eu tellement de voyageurs que toutes les portes étaient bouchées. Puis une annonce a été faite: «Il y a trop de monde. On ne part pas!» Les voyageurs qui n’étaient pas pressés ont été priés de descendre. Mais personne n’est descendu. Une autre annonce a indiqué que le train était désormais supprimé. Des personnes ont alors effectivement quitté le train – et une fois qu’elles ont été suffisamment nombreuses à sortir, le train est quand même parti. Avec 19 minutes de retard. Des applaudissements et des cris ont alors retenti dans le train.