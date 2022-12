Qatar 2022: un train aux couleurs de l’Argentine en Suisse

Voilà trente-six ans que l’Argentine n’avait plus gagné un Mondial. Mais, dimanche, Léo Messi et ses compagnons ont dignement succédé à Maradona, Passarella ou encore Valdano. Au terme d’un match riche en émotions , les hommes de Lionel Scaloni se sont hissés sur le toit du football. Cette victoire s’est ensuite muée en liesse populaire , avec des scènes de joie impressionnantes, notamment à Buenos Aires.

En Suisse aussi, les supporters argentins ont largement fêté leur triomphe, que ce soit dans les rues, sur la route, dans un petit restaurant valaisan et même sur les rails. En effet, lundi, un train circulant entre Genève-aéroport et Brigue arborait les couleurs albicélestes, ainsi que des inscriptions faisant référence à la récente victoire.

Danger mortel pour le tagueur

Le drapeau argentin sur le train ne sera d’ailleurs pas traité différemment que tout autre tag. «La politique des CFF face aux graffitis et au vandalisme est simple. La voiture taguée est écartée du trafic le plus rapidement possible pour être nettoyée et une plainte est systématiquement déposée.» Et les CFF de déplorer: «Les coûts annuels de vandalisme s’élèvent chaque année à plusieurs millions de francs.»