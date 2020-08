Jura bernois

Un train CFF a pris feu à Moutier

Dimanche soir, des perturbations ont eu lieu sur la ligne Delémont-Moutier en raison d’un incendie. Le feu est parti de l’essieu de l’appareil.

L’essieu d’un train CFF, assurant la liaison entre Delémont et Moutier, a pris feu dimanche soir vers 22h.

La soirée de dimanche a été mouvementée en gare de Moutier (BE), dans le Jura bernois. Aux alentours de 22h, un train assurant la correspondance avec Delémont (JU) s’est embrasé. «L’essieu d’un wagon a pris feu suite à un problème technique. Cela arrive quelquefois», informe le commandant Frédéric Maret du Centre de Renfort, d’Intervention et de Secours de Moutier (CRISM).

Si l’incident n’a fait aucun blessé, celui-ci a toutefois engendré des perturbations sur la ligne, et notamment quelques suppressions. «La plupart des passagers régionaux ont pu prendre un autre train et des trajets en taxi ont été organisés pour les personnes dont le chemin était plus long», expliquent les CFF. La ligne Delémont-Moutier a rapidement été rétablie. «Tout a repris normalement lundi matin», assure le service ferroviaire.