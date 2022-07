Grisons : Un train de 100 wagons pour tenter de battre un record du monde

Pour les 175 ans des Chemins de fer suisses, les Chemins de fer rhétiques tenteront le 29 octobre de faire rouler le plus long train de voyageurs au monde.

Le train devra traverser des ponts et des viaducs.

Le 29 octobre prochain, les Chemins de fer rhétiques (RhB) tenteront de battre un record du monde: faire circuler le plus long train de voyageurs du monde. Il sera composé de 100 wagons et long de 1910 mètres et devra circuler de Preda à Alvaneu (GR) sur le tronçon Albula/Bernina, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco ( voir encadré).