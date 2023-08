Gothard: Un train de marchandises déraille, chaos dans le tunnel

On ne connaît pas encore la cause du déraillement.

Entre Arth-Goldau et Bellinzone, la circulation des trains est limitée, ont indiqué jeudi, en début d’après-midi, les CFF. Un train de marchandises a déraillé, bloquant le tunnel. Les perturbations devraient durer jusqu’au mercredi 16 août 2023, à minuit. On ignore ce qui a provoqué le déraillement du wagon de marchandises, de même que l’ampleur exacte des dommages. Le service suisse d’enquête de sécurité (SESE) investigue et des spécialistes des CFF ont examiné le lieu de l’accident pour déterminer l’étendue des dégâts aux voies et à la ligne de contact.