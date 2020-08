Grande-Bretagne

Un train déraille en Ecosse: des blessés graves

Un accident de train a eu lieu ce mercredi matin sur la ligne à Stonehaven, dans l’Aberdeenshire. Il y aurait plusieurs blessés.

Fortes pluies

Des volutes de fumées se dégageaient des lieux de l’accident, survenu dans une région vallonnée, où ont afflué plusieurs véhicules de secours et un hélicoptère, selon des images diffusées par la BBC. Le train lui-même n’était pas visible.

«Les officiers ont été appelés sur les lieux à 9 h 43 et y restent aux côtés des ambulanciers et des pompiers», a ajouté la police, sans plus de précisions sur d’éventuelles victimes.