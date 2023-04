Etats-Unis: Un train déraille, laissant filer de la bière dans une rivière

Des photos publiées sur les réseaux sociaux donnaient l’impression que certains wagons s’enfonçaient dans la rivière. Malgré le fait qu’un des wagons contienne du butane, aucune substance dangereuse ne s’est échappée, a indiqué la compagnie ferroviaire, la Montana Rail Link. Toutefois, d’après le quotidien local «Billings Gazette», «de l’argile en poudre et plusieurs wagons-citernes des bières Coors Light et Blue Moon, en canettes et en bouteilles, se sont déversées».