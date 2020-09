Vaud : Un train du MOB déraille près de Rossinière

Parti de Montreux à destination de Zweisimmen, un train est sorti de sa voie vendredi, aux environs de 21h. Il n’y a pas eu de blessé, mais les dégâts matériels sont importants.

Parti de Montreux (VD), le train devait rejoindre Zweisimmen (BE), indique samedi la compagnie dans un communiqué. La voiture, à bord de laquelle personne ne se trouvait, ne s’est pas couchée, mais est simplement sortie des rails.

Les causes du déraillement sont encore à déterminer. Pour l’heure, le wagon endommagé et la voiture pilote sont stabilisés, mais se trouvent toujours sur les rails. Les quatre autres voitures se situant à l’arrière du convoi ont pu être dégagées et ramenées à Montreux.