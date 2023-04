Neuchâtel: Un train emboutit une voiture sur 150 mètres

Mercredi, vers 22h30, un impressionnant accident s’est produit dans la commune de Rochefort. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, pour des raisons encore à déterminer, alors qu’il circulait sur le chemin des Prises, entre Bôle et Montezillon. La voiture a quitté la chaussée pour aller percuter le coffret de commandes des barrières du passage à niveau, avant de s'immobiliser sur la voie CFF.

Le chauffeur a tenté de dégager lui-même son véhicule, sans appeler les secours ou aviser les CFF de la situation. Alors qu’il était toujours affairé autour de la voiture, le train TransN reliant La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel a surgi. Malgré un freinage d’urgence, le train a embouti le véhicule, à une vitesse estimée à 100 km/h. Le convoi s’est arrêté environ 150 mètres plus loin, entraînant le véhicule avec lui. Le chauffeur a pu s’écarter de la voie à temps. Le mécanicien et les neuf passagers du train sont eux aussi sains et saufs.