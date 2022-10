Genève : Un train en panne a perturbé le Léman Express ce matin

Une rame bloquée entre Chêne-Bourg et Annemasse a causé ce mardi une interruption de trafic d’une demi-heure.

Un train est tombé en panne entre Chêne-Bourg et Annemasse (F).

Le Léman Express a subi une interruption de trafic d’une demi-heure, ce mardi, de 6h30 à 7h entre la Haute-Savoie (F) et Genève en raison d’un train tombé en panne entre Chêne-Bourg et Annemasse (F). Dès 7h, la circulation a été rétablie, mais sur une seule voie. A 8h20, les deux voies ont à nouveau été disponibles, permettant un retour progressif à la normale. La cessation momentanée du service à provoqué des suppressions de trains et des retards.