Suisse-Allemagne : Un train envoyé par erreur sur une ligne sans électrification

Une erreur d’aiguillage est survenue dimanche pour un train CFF qui reliait la Suisse à l’Allemagne. Le convoi a dû être tracté par une locomotive.

L’horaire 2021 permet désormais des liaisons plus rapides et plus fréquentes vers Milan (I) et Munich (D). Deux fois plus de trains circulent désormais entre l’Allemagne et la Suisse.