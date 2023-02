Aarwangen (BE) : Un train est entré en collision avec une voiture

Une collision s'est produite à Aarwangen (BE) entre un train de l’Aare Seeland mobil (ASM) et une voiture au niveau d’un rond-point, dimanche peu avant 16h30. L’accident a fait quatre blessés, les occupants du véhicule, dont deux enfants. Tous ont été pris en charge par deux ambulances dépêchées sur place avant d’être transportés à l’hôpital.

Les passagers du train, eux, ont été orientés vers des bus de remplacement. Le trafic ferroviaire a été interrompu durant plusieurs heures et la circulation routière déviée par les pompiers. La police cantonale Berne a ouvert une enquête pour déterminer le déroulement exact et la cause de cet accident.