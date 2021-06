Soleure : Un train évacué à cause d’une alerte à la bombe

La fouille du train n’a rien donné. L’homme qui a annoncé la présence d’une bombe à bord du train a été arrêté et emmené pour une évaluation médicale.

La police a évacué le train et l'a fouillé avec des chiens renifleurs. Rien n'a été trouvé.

Une importante opération de police a eu lieu à Däniken (Soleure) jeudi soir. Un train a été stoppé et évacué. Un homme a été temporairement arrêté en raison d'une alerte à la bombe.

Selon la police cantonale de Soleure, un homme a déclaré aux autres passagers qu'il pourrait y avoir une bombe dans leur train. La police a alors évacué le convoi et l'a fouillé avec des chiens renifleurs. Rien n'a été trouvé. L’individu qui a fait la déclaration aux autres passagers a été provisoirement arrêté, interrogé et emmené pour une évaluation médicale. Selon le communiqué de la police, il s’agit d’un homme de 49 ans avec un passeport italien et sans résidence en Suisse.