Thaïlande : Un train percute un autocar: 17 morts

Une terrible collision entre un train et un autocar près de Bangkok a fait au moins 17 morts et des dizaines de blessés.

Terrible collision entre un train et un autocar bondé près de Bangkok.

Les premières images diffusées par des sauveteurs montrent l’autocar renversé sur un côté, son toit arraché, des morceaux de métal tordus, des corps couchés sur la voie ferrée et des objets personnels de passagers éparpillés sur le lieu de la collision.

Accidents courants

Le nombre des morts et celui des blessés devraient augmenter, selon les responsables.

De tels accidents sont courants en Thaïlande, pays qui se trouve régulièrement en tête des classements des réseaux routiers les plus dangereux du monde. Les excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse et la faiblesse des contrôles routiers sont les principales causes de cette situation.