Lucerne: Un camion heurte deux véhicules et se couche sur le flanc

Ce lundi, vers 7 heures, un accident s’est produit entre Ruswil et Hellbühl dans le canton de Lucerne. Pour des raisons encore inconnues, un train routier est entré en collision avec deux véhicules arrivant en sens inverse (une voiture et une camionnette). Le camion remorque est ensuite sorti de la route, a heurté un arbre et s’est renversé sur le côté, perdant au passage une partie de son chargement, des pellets de bois. Une personne, qui était dans la voiture, a été blessée et a été conduite en ambulance à l’hôpital. La route est restée fermée pendant plusieurs heures pour les travaux de sauvetage et de nettoyage.