Grisons – Un train se retrouve coincé dans une coulée de neige

Un train des Chemins de fer rhétiques (RhB), qui faisait la liaison entre Klosters et Davos, s’est retrouvé en fâcheuse posture dans les Grisons, tôt ce mercredi matin. En raison des fortes chutes de neige dans la région, il s’est engouffré dans une coulée et n’a plus pu avancer. Résultat: la ligne ferroviaire est interrompue jusqu’à nouvel ordre.