Trafic: Un train télécommandé à la manoeuvre contre les retards

Entre novembre 2023 et février 2024, un train télécommandé va effectuer des manœuvres simples pour les CFF. Pour ce faire, le transporteur lance un appel d’offres pour «un véhicule moteur avec des fonctionnalités spécifiques». La compagnie ferroviaire souhaite louer un engin pouvant être commandé à distance. Le système doit comprendre une «unité de commande avec au moins un système vidéo», révèle la «Schweiz am Wochenende».

Les tests se feront sans passagers. Les CFF veulent ainsi «vérifier si, en cas de panne, les rames pourraient être déplacées à partir d’un point central». Si un mécanicien de locomotive ne peut par exemple pas «parquer» à temps un train vide en raison d’un dérangement, cela peut gêner d’autres trains et l’ensemble du réseau. «Dans certaines circonstances, cela peut entraîner des retards pour les voyageurs. Si un véhicule pouvait être manœuvré en cas de dérangement indépendamment de l’intervention du personnel, les effets des perturbations pourraient être limités» explique le porte-parole des CFF, Reto Schärli. De plus, un système automatisé peut permettre des économies d’énergie en étant plus efficace dans les manœuvres.