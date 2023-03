États-Unis: Un train transportant de l’éthanol déraille

Getty Images via AFP

Il y a deux mois, le déraillement d’un autre train de fret à East Palestine, dans l’Ohio, avait provoqué un énorme incendie et l’évacuation de centaines de personnes.

Tôt jeudi, un train a déraillé dans le nord des États-Unis et plusieurs de ses wagons transportant de l’éthanol ont pris feu, forçant l’évacuation d’habitants, deux mois après un incident similaire dans l’Ohio , a indiqué la police. Le train, opéré par la compagnie ferroviaire Burlington Northern Santa Fe, a déraillé vers 1 h (7 h en Suisse), dans le bourg de Raymond, dans le Minnesota, à un peu plus de 150 km à l’ouest de Minneapolis.

«Les pompiers de Raymond et de plusieurs villes des alentours se sont rendus sur les lieux, où plusieurs des wagons-citernes ayant déraillé avaient pris feu», a indiqué le shérif du comté de Kandiyohi, Eric Tollefson. Ces wagons transportaient «une forme d’éthanol», et d’autres du sirop de maïs. Un ordre d’évacuation a été émis pour les personnes résidant à environ 800 mètres de la zone du déraillement, et les déplacements vers la ville de Raymond sont déconseillés, ajoute le shérif.