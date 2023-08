Novo Nordisk: Un traitement anti-obésité réduit le risque de maladie cardiaque

«Bien que les résultats de l’étude (…) doivent encore être confirmés par un examen minutieux des pairs, ils démontrent qu’il est urgent de proposer aux patients souffrant d’obésité ce médicament efficace et sûr afin de prévenir de futures maladies», a souligné Simon Cork, médecin et maître de conférences en physiologie à l’université Anglia Ruskin au Royaume-Uni, qui relève que l’obésité et ses conséquences sur la santé coûtent au système de santé publique britannique «plus de 6 milliards de livres par an». «Cela permettra non seulement aux organismes de santé de réaliser d’importantes économies financières, mais aussi aux personnes concernées de bénéficier d’une meilleure qualité de vie», a-t-il dit.